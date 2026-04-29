Dynamo slaví po 14 letech titul

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý šestý zápas extraligového finále a získali čtvrtou výhru v sérii. Přestože domácí začali utkání lépe, Dynamu se podařilo ještě v první třetině otočit a Oceláře už do vedení nepustilo. Základní hrací doba končila vyrovnaným skóre 4:4, o rozhodující trefu se už v 57. sekundě prodloužení postaral Roman Červenka.
Další videa

01:18

Budoucí maséři se utkali na soutěži ve Dvoře Králové
Domácí
29. 4. 2026 8:00
00:56

Starmer se kvůli Epsteinovi vyšetřovat nebude, rozhodl britský parlament
Zahraniční
29. 4. 2026 7:44
03:32

Školky řeší úbytek dětí, hlásí se jich až o polovinu méně
Domácí
29. 4. 2026 6:00
00:35

Dynamo slaví po 14 letech titul
Domácí
29. 4. 2026 5:52
02:38

Všeuměl s toulavýma holínkama. Amarok je drsňák do terénu i švihák do města
Technika
29. 4. 2026 0:06
00:56

Tvůrci videa kabrioletu Denza Z se neobtěžovali s vizualizací řidiče. Asi nebyl čas ho tam dodat
Technika
29. 4. 2026 0:06
42:48

POZOR VLAK: V Česku jsme objevili chátrající Orient Express
Technika
29. 4. 2026 0:06
01:12

Luxusní byt v New Yorku láká na tobogán v obýváku za 20 milionů
Zahraniční
29. 4. 2026 0:06
01:08

Brno má volejbalový titul
Domácí
28. 4. 2026 21:10
00:55

Moje matka byla zamilovaná do prince Charlese, řekl Trump v projevu
Zahraniční
28. 4. 2026 19:38
00:54

Policie provedla razii ve firmě Unicorn, sebrala telefony i počítače
Krimi
28. 4. 2026 19:02
01:09

Pardubice mají titul. Lidé fandili na náměstích i v hospodách
Domácí
28. 4. 2026 18:10
01:29

Hnutí SPD v čele s Okamurou protestuje v Brně proti sjezdu sudetských Němců
Domácí
28. 4. 2026 17:22
01:05

Strážnici trénovali zásahy s policií
Domácí
28. 4. 2026 16:52
01:28

Tuaregové ukázali, jak vyhnali Rusy z města na Sahaře
Zahraniční
28. 4. 2026 16:34
01:21

Timmyho naložili na člun, vezou ho do Severního moře
Zahraniční
28. 4. 2026 16:34
00:37

Trump poplácal krále Karla po rameni
Zahraniční
28. 4. 2026 16:32
05:17

S Janem Potměšilem se rozloučil plný Týnský chrám
Domácí
28. 4. 2026 16:28
00:38

Zmařený teror na koncertě Taylor Swift. Útočníci částečně přiznali vinu
Zahraniční
28. 4. 2026 16:06
03:28

Nesoupeřit spolu a sdílet úspěchy, říká o vztahu sportovní pár Lehečka a Neumannová
Společnost
28. 4. 2026 15:18

