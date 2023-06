VIDEO: Rozloučení s brutalistním Edenem v pražských Vršovicích. Půjde definitivně k zemi Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Rozloučení s brutalistním Edenem v pražských Vršovicích. Půjde definitivně k zemi

Už 21 let je budova uzavřená. Kdysi populární kulturní centrum doplatilo na nezájem návštěvníků a citelně chátrá. Experti rozhodli o odstranění stavby. Možná naposledy máte možnost se podívat dovnitř. Z budovy Edenu zůstanou prakticky jen umělecké předměty, které budou součástí nové obytné budovy s multifunknčím sálem. Nový dvojdům by měl stát na místě současné zchátralé stavby do šesti let.

video: iDNES.tv