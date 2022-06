VIDEO: Ekonom Kovanda: Vláda nemá na to, aby nenechala nikoho padnout Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ekonom Kovanda: Vláda nemá na to, aby nenechala nikoho padnout

„Je třeba si nalít čistého vína a říct si, že vláda nemá na to, aby nenechala nikoho padnout. To je takový politický výrok. V příštích měsících tady padne spousta lidí, můžou to být i statisíce. Zejména v příštím roce bude situace mnohem dramatičtější,“ uvedl na Prima CNN News ekonom Lukáš Kovanda na adresu premiéra Petra Fialy, který ujišťoval, že jeho vláda nenechá kvůli současné krizi nikoho padnout.

