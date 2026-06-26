Eliška Hlaváčová peče pro jihlavský hotel
26. 6. 2026 15:58 Domácí
V jihlavském hotelu a kavárně Savorsky to vypadalo, jako by se zde právě otevřela pobočka televizní cukrářské soutěže. Vítězka čtvrté řady Peče celá země Eliška Hlaváčová tam totiž uvedla svou novou řadu dezertů.
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Eliška Hlaváčová peče pro jihlavský hotel
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