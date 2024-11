VIDEO: Emise z dovozu čtyř potravin odpovídá znečištění 15tisícového města, říká studie Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Emise z dovozu čtyř potravin odpovídá znečištění 15tisícového města, říká studie

Uhlíková stopa dovozu čtyř základních typů potravin – drůbežího a vepřového masa, jablek a cibule – je za loňský rok až o 103,6 tisíc tun oxidu uhličitého vyšší, než kdyby byly vyprodukované v Česku. Uvádí to studie společnosti Fair Venture pro Zemědělský svaz ČR. Znečištění odpovídá roční uhlíkové stopě 15tisícového města. Problém je, jak samotný materiál přiznává, že jde pouze o částečný údaj z hlediska celkové uhlíkové stopy, do které se započítává i skladování nebo používaná hnojiva na vypěstování ovoce. Celkové výsledky tak mohou vyjít obecně odlišně. A navíc tento údaj odpovídá náročnější přepravě pomocí letadel a v rámci vnitrostátní přepravě dodávkami, nikoliv kamiony. Při „šetrné“ přepravě, kdy studie porovnává vnitrozemský transport kamiony, je to „pouze“ o 18 tisíc tun ekvivalentů oxidu uhličitého více než u lokální produkce. Šlo by tak o 3,1násobek českých emisí – u náročné přepravy, kde se porovnává vnitrostátní doprava malými dodávkami, by šlo o 4,8násobek. V reálu jsou tak tyto emise někde mezi, přesné poměry dovozu pomocí lodní dopravy vs. letecké u mezikontinentální či kamionů vs. malé dodávky autoři studie nepoužili.

video: iDNES.tv