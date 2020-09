VIDEO: Chlíbek: Vakcína proti covidu-19 by měla být plně hrazena státem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Chlíbek: Vakcína proti covidu-19 by měla být plně hrazena státem

První pacienti v Česku by se vakcíny proti onemocnění covid-19 mohli dočkat už na konci letošního roku. V Rozstřelu to prohlásil vakcinolog Roman Chlíbek. Podle profesora epidemiologie by měl lidem vakcínu hradit stát. Předpokládá, že se nechá očkovat až 50 procent Čechů a vyjádřil se i k ruské vakcíně na koronavirus, která podle něj není bezpečná.

video: iDNES.cz