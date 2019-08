VIDEO: Odhaleno: Proč eskalátory jezdí pomalu a madlo jinak? Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Původní sovětské eskalátory v pražském metru jezdí rychlostí 90 centimetrů za vteřinu. Postupně jich ale ubývá a nahrazují je pomalejší. To budí u řady lidí, kteří by se rádi svezli rychle, nevoli. Reportér Matěj Smlsal se vydal pátrat, proč některé eskalátory jezdí 90 cm/s a jiné jen 50 cm/s. A také rozluštil záhadu, proč madlo jezdí jinou rychlostí než schody. Je to naschvál.

video: Matěj Smlsal, Adam Kvita, iDNES.tv