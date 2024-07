VIDEO: Proruská špíno, pustila se Gregorová ostře do Dostála Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Velmi ostrá byla diskuze mezi europoslanci Markétou Gregorovou a Ondřejem Dostálem ohledně cesty maďarského premiéra Viktora Orbána do Ruska a migrační vlny po napadení Ukrajiny Ruskem. Ten totiž uvedl, že pokud se do Česka měli dostat nějací neonacisté, banderovci, mafiáni, kriminálníci a podobní, tak se sem dostali už v první vlně, kdy sem dorazily statisíce lidí. Markéta Gregorová se do něj ihned pustila a nazvala ho proruskou špínou.

video: CNN Prima NEWS