Koalice SPOLU chce vyhrát evropské volby, nabízíme skvělé kandidáty, řekl premiér Fiala

Úpravu Green Dealu Evropské unie slibuje lídr kandidátky SPOLU pro volby do Evropského parlamentu Alexandr Vondra. „Green Deal nezrušíme, ale chceme ho korigovat,“ prohlásil Vondra. „Věříme v bezpečnou Evropu a silné Česko, to nás spojuje, řekl také Vondra při startu kampaně SPOLU před volbami do Evropského parlamentu.

video: ODS