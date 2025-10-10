Evakuace obchodu v centru Prahy kvůli výpadku elektřiny

Část Prahy byla v pátek před polednem bez elektřiny, především v centru metropole, v Nuslích a Vinohradech. Proud opět funguje, výpadek trval kolem 15 minut, uvedl mluvčí Pražské energetiky Karel Hanzelka. Energetici přesměrovali napájení sítě, porucha vznikla na jedné z rozvoden.
video: čtenářka iDNES.cz
