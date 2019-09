VIDEO: V Praze budou další kolony, na Evropské probíhá rekonstrukce Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V Praze budou další kolony, na Evropské probíhá rekonstrukce

V Evropské ulici v Praze 6 ve směru na letiště začínají rozsáhlé opravy. Rekonstrukce téměř dvoukilometrového úseku je rozdělená do tří etap a potrvá nejméně do konce roku. Řidiči by se měli připravit na dopravní komplikace a omezenou jízdu v jednom pruhu.

video: iDNES.cz