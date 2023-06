VIDEO: Evropská komise navštívila Budějovice Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Evropská komise navštívila Budějovice

Do českých Budějovic přijela evropská komice, která už tento pátek rozhodne, zda se České Budějovice stanou Evropský hlavním městem kultury pro rok 2028. Čtyřčlená komise si prohlédla město, potkala se s primátorkou a hejtmanem a navštívila nespočet lokálních kulturních institucí. V těch jednotliví ředitelé komisi představili, co pro ně kandidatura znamená a jak se do ní chtějí zapojit. Překvapením byl Flash mob u Jihočeského divadla, kterému přihlížela i veřejnost. Na komici čekal program zahrnující celkem 33 uměleckých intervencí v Budějovicích i kraji a přes 500 zapojených umělců, manažerů a politiků.

video: iDNES.tv