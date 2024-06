VIDEO: Budeme se snažit směřovat do ECR, řekl Turek. Vondrovi vadí koketérie se svastikou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Budeme se snažit směřovat do ECR, řekl Turek. Vondrovi vadí koketérie se svastikou

Budeme se snažit směřovat do ECR (Evropští konzervativci a reformisté), uvedl v 360° Filip Turek. Alexandr Vondra na to reagoval tím, že co se týče programových věcí, vidí tam vysokou míru shody. Druhou věcí ale podle něj je koketérie se svastikou, která je pro Vondru nepřijatelná.

video: CNN Prima NEWS