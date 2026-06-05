Evropský unikát vyrostl v Plzni. Atleti budou běhat po střeše do kopce
5. 6. 2026 5:14 Domácí
V Evropě jsou stavby, kde sportovci trénují během po střeše, ale není zde žádná stavba, kde by se mohl trénovat běh do kopce, navíc ve více úrovních nad sebou. To se totiž dá praktikovat v nově postaveném tréninkovém objektu, který během dvou let přibyl na atletickém stadionu AK Škoda Plzeň. Ten byl v těchto dnech dokončený v Plzni na Skvrňanech.
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