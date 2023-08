VIDEO: Jak vidí exprezident Zeman kauzy, které hýbou Českem? Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jak vidí exprezident Zeman kauzy, které hýbou Českem?

Bývalý prezident Miloš Zeman ve středu zkritizoval přítomnost bojeschopných Ukrajinců v České republice, a to v souvislosti s několika případy kriminality, kterým věnovala místní média širokou pozornost. V některých případech, kdy dostali povolávací rozkaz, ale do armády nenastoupili, by dotyčné jedince nazval dezertéry.

video: CNN Prima News