Expert Romportl komentuje akci Černá AI fest
15. 9. 2026 17:52 Domácí
V ostravské hale Gong se konala celodenní konference Cerna AI festival zaměřená na umělou inteligenci, její praktické využití i dopady na společnost. Vystoupil na ní i přední český odborník na umělou inteligenci Jan Romportl, který varoval před stále schopnějšími AI agenty, jejichž cíle nemusejí být v souladu s těmi lidskými. A ostravskou akci si moc pochvaloval.
01:12
Expert Romportl komentuje akci Černá AI fest
Domácí15. 9. 2026 17:52
00:37
Tragický střet se zemědělským strojem. Při hromadné nehodě zemřel člověk, tři zranění
Domácí15. 9. 2026 17:44
03:46
Hana Dědková míří místo Alagii na Miss Grand
Společnost15. 9. 2026 17:30
00:27
Starý hřbitov se dočká obnovy
Domácí15. 9. 2026 15:28
03:51
Hlavu jsem mu neodřízl chladnokrevně, nejsem až tak špatný, tvrdí muž. Soud mu snížil výjimečný trest z 25 na 22 let
Krimi15. 9. 2026 15:26
02:02
Michael J. Fox převzal cenu na Emmy, hvězdy plakaly
Společnost15. 9. 2026 14:46
00:52
Macaulay Culkin se na cenách Emmy rozplakal, dojal slovy o mamince ze Sám doma
Společnost15. 9. 2026 14:06
00:51
Tady se začaly psát dějiny Pardubic. Ze zanedbaného místa vzniká park
Domácí15. 9. 2026 13:54
00:36
Neviděla, co se jí děje za zády. Žena přendávala nákup, zloděj jí z auta vzal peněženku
Krimi15. 9. 2026 13:40
00:41
Zmatek na summitu BRICS: Putin se tlačil do středu, Módí ho málem porazil
Zahraniční15. 9. 2026 13:28
00:52
Rusko boje na Ukrajině během mírových jednání nezastaví, prohlásil Lavrov
Zahraniční15. 9. 2026 13:06
00:37
Policie zasahuje v Ústřední vojenské nemocnici, zadržela tři lidi
Krimi15. 9. 2026 12:40
00:21
Plameny pohltily střechu domu a přeskočily na stodolu se senem, shořelo i auto
Krimi15. 9. 2026 12:02
01:57
Co krok, to hřib. Muž natočil houbařský ráj na Děčínsku
Domácí15. 9. 2026 11:50
01:03
Závodnici zradilo tělo, její selhání obletělo sítě
Zahraniční15. 9. 2026 11:40
00:34
Brněnští zastupitelé jednají o prodeji stadionu za Lužánkami
Domácí15. 9. 2026 11:20
00:45
Brit dvacet let omamoval a znásilňoval manželku, pozval si i třináct dalších mužů
Zahraniční15. 9. 2026 11:04
00:30
Čtyřiaosmdesátiletý McConnell se po třech měsících vrátil do Senátu, působil křehce
Zahraniční15. 9. 2026 11:02
00:34
Meghan ukázala idylku z Británie. S Harrym a dětmi si užívají venkova
Společnost15. 9. 2026 10:38
01:11