VIDEO: FN se rozšíří o nový pavilon, počet míst na zaparkování ale zůstane stejný Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

FN se rozšíří o nový pavilon, počet míst na zaparkování ale zůstane stejný

Zaparkovat na parkovišti u Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně bývá po ránu téměř nemožné. Do pěti let vyroste v areálu pavilon chirurgických oborů, takže míst na zaparkování bude potřeba ještě více. Vedení nemocnice sází na to, že město vybuduje u nemocnice parkovací dům. Radnice se ho ale zatím stavět nechystá.

video: iDNES.cz