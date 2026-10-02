Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Farmář otevřel u silnice trhy pod jednou střechou

Domácí
Výzev se manželé Mičkovi z Bystřice nad Pernštejnem nebojí. Z chovu býků před lety „přeskočili“ k drůbeži – vlastně jen na zkoušku - a teď patří jejich MM farma k předním producentům vajec a masa v kraji. Ve městě také nedávno otevřeli farmářskou prodejnu s bistrem. Ta hned vzbudila zájem zákazníků.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

02:05

Douglas na Ještědu. Znělka zve na festival
Domácí
2. 10. 2026 15:02
00:28

Ruské šáhedy kácí stožáry vysokého napětí
Zahraniční
2. 10. 2026 15:00
00:26

Tělo nalezené u skládky patří pohřešované ženě
Krimi
2. 10. 2026 15:00
00:51

Farmář otevřel u silnice trhy pod jednou střechou
Domácí
2. 10. 2026 14:56
06:08

Tělo z Frýdeckého lesa patří hledané ženě. Zemřela v den zmizení
Krimi
2. 10. 2026 14:18
00:50

Žhář zapálil v Praze luxusní Rolls-Royce za miliony
Krimi
2. 10. 2026 14:10
00:47

Na zahrádce restaurace pobodal muže a utekl
Krimi
2. 10. 2026 14:06
00:31

Vloupal se do rodinného domu. Policisté pátrají po identitě muže z videa
Krimi
2. 10. 2026 13:50
01:12

Do utrženého vleku naboural náklaďák a převrátil se
Krimi
2. 10. 2026 12:42
00:50

Šesťorkin vstřelil jako první brankář New York Rangers gól v NHL
Sport
2. 10. 2026 12:30
01:26

Nemohl jsem dopustit, aby někdo zemřel, řekl zraněný kapitán
Zahraniční
2. 10. 2026 12:24
00:24

Do lidí ve svatyni najelo auto v plné rychlosti
Zahraniční
2. 10. 2026 12:24
10:06

Prezident Pavel s manželkou čtou dětem o pejskovi a kočičce
Domácí
2. 10. 2026 12:18
03:23

Světelné a zvukové instalace rozsvítily Brno
Domácí
2. 10. 2026 12:00
02:00

Zendaya natáčela v Praze. Ve videu bojuje na Strahově a skáče ze střechy muzea
Společnost
2. 10. 2026 12:00
01:16

Nový domov pro seniory přijme denně jednoho klienta
Domácí
2. 10. 2026 11:42
00:45

Hromadná nehoda 65 vozidel zablokovala dálnici I-95 v Jižní Karolíně
Zahraniční
2. 10. 2026 10:56
01:23

Lipnu dál mizí voda. Objevilo se i staré nádraží
Domácí
2. 10. 2026 10:00
05:49

Kuchařová otevřeně: Nový manžel, nařčení lidskoprávních organizací i Miss World po 20 letech
Společnost
2. 10. 2026 9:46
01:48

Sedm vpichů, ohnutá jehla. Američanka je po nezdařené popravě v kritickém stavu
Zahraniční
2. 10. 2026 9:36

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.