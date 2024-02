VIDEO: Farmáři z Královéhradecka vyrazili na Prahu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Farmáři z Královéhradecka vyrazili na Prahu

„Češi nejsou patrioti. Je jim jedno jestli je výrobek například z Ukrajiny, rozhoduje tady cena. Dneska si lidé koupí to levnější,“ čílil se farmář Petr Jonáše v Hradci Králové, odkud poté vyrazil na cestu do Prahy. Z hradeckého parkoviště do metropole vyrazilo po druhé hodině ranní deset traktorů. Přitom policie počítala až s pěti desítkami strojů.

video: iDNES.tv