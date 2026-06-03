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Fasáda domu U Hybernů se po rekonstrukci barvou vrátila k barokní podobě

Domácí
Po dokončené rekonstrukci fasády má památkově chráněný dům U Hybernů na pražském náměstí Republiky nový vzhled. Stavitelé pod dohledem památkářů zvolili návrat k baroknímu jemnějšímu odstínu béžové. Průčelí domu má empírovou podobu. Rekonstrukce za více než 10 milionů korun se uskutečnila za plného provozu Divadla Hybernia, které v bývalém kostele a celnici hraje.
video: iDNES.tv
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