Festival Beats for Love začal rekordem, návštěvníci oblékli divoké kostýmy
3. 7. 2026 16:18 Domácí
Dvanáctý ročník festivalu Beats for Love v ostravských Dolních Vítkovicích odstartoval ve středu 1. července rekordním počtem návštěvníků. Hlavním tahákem bylo vystoupení Calvina Harrise. Čtyřdenní akce, která v úvodu zavedla přísnější bezpečnostní systém LoveID proti překupníkům, pokračuje až do soboty s dalšími hvězdami jako jsou Dimitri Vegas či Alesso.
03:26
Ani na jednu minutu mě nenapadlo, že bych ty peníze nevrátil, tvrdí obžalovaný promotér
Krimi3. 7. 2026 16:20
00:22
Festival Beats for Love začal rekordem, návštěvníci oblékli divoké kostýmy
Domácí3. 7. 2026 16:18
00:32
Demolice obchodního centra Letná v Bystrci začala
Domácí3. 7. 2026 16:08
00:19
Záchranáři oživují ženu na jezeře Most
Domácí3. 7. 2026 15:24
00:16
Hladinu řeky Bíliny u Ústí nad Labem pokryla hustá bílá pěna
Krimi3. 7. 2026 15:16
29:03
ROZHOVARY: Dustin Hoffman byl Bartoškův vysněný host, prozrazují šéfové festivalu
Domácí3. 7. 2026 15:00
00:23
U ruské benzínky se táhla několikakilometrová fronta
Zahraniční3. 7. 2026 14:34
01:13
Procházka v kopřivách. Podstoupil očistný rituál
Sport3. 7. 2026 14:34
00:51
V Blansku ladí turbínu pro přeměnu Orlíku
Domácí3. 7. 2026 14:30
01:11
Nový bulharský premiér zasahuje: Sofie nepodpoří další sankce EU proti Rusku
Zahraniční3. 7. 2026 14:26
00:41
Čelní srážka kamionů na Havlíčkobrodsku
Krimi3. 7. 2026 12:14
00:35
Vás poslouchat ve střízlivém stavu, to nejde, řekl poslanec ANO Růžička
Domácí3. 7. 2026 12:10
03:44
Šťastný odmítl zákaz alkoholu ve Sněmovně
Domácí3. 7. 2026 11:22
00:40
Bazén s plavci ve vodě dostal zásah ruskou raketou
Zahraniční3. 7. 2026 11:18
01:10
Výstava přibližuje jednoho z nejmocnějších mužů protektorátu
Domácí3. 7. 2026 11:08
01:37