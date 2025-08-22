Festival Theatrum Kuks připomíná historii barokního areálu

V jeviště pro více než třicet divadelních, hudebních a výtvarných produkcí se proměnil barokní hospitál nedaleko Dvora Králové nad Labem. 24. ročník multižánrového festivalu Theatrum Kuks nese podtitul Paměť místa a odkazuje k barokní historii lokality, která se v dobách hraběte Šporka stala kulturním centrem evropského formátu. Letošní program zahrnuje několik projektů, které tuto paměť rozvíjejí: od vyprávění místních pamětníků až po loutkové představení vytvořené z kukských kronik.Sdílet video na FB