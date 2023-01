VIDEO: Fiala kritizoval využívání utrpení lidí na Ukrajině v prezidentské kampani Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Fiala kritizoval využívání utrpení lidí na Ukrajině do kampaně. Babiš po prvním kole nechal vylepit billboardy s heslem „Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat. Ne voják.“ Podle Fialy je to nevhodné. Mír na Ukrajině musí podle něj vycházet z toho, že Rusko nebude okupovat část Ukrajiny.

video: ČTK