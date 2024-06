VIDEO: Fiala odvolil v Brně. Přišel s manželkou i dětmi Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Fiala odvolil v Brně. Přišel s manželkou i dětmi

V Česku začaly volby do Evropského parlamentu. Lidé mohou do dnešní desáté hodiny vybírat z 30 stran, hnutí, nebo koalic. V sobotu pak budou mít možnost od osmi do dvou. Mezi prvními voliči byl předseda hnutí ANO Andrej Babiš, prezident Petr Pavel volil v Černoučku a premiér Fiala v Brně.

video: iDNES.tv