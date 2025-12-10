Fiala označil svou vládu za úspěšnou

Domácí
Kabinet v demisi premiéra Petra Fialy se ve středu naposledy sešel ke schůzi. Premiér označil svou vládu za úspěšnou i přes mnoho problémů, kterým čelila. „Když jsme ji přebírali, byla zde nová silná vlna covidové pandemie, zasáhl nás i krach společnosti Bohemia Energy. A do toho všeho přišla válka na Ukrajině,“ řekl.
video: ČTK
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

05:09

Fiala označil svou vládu za úspěšnou
Domácí
10. 12. 2025 13:38
01:11

Pastrňák se po návratu blýskl v NHL třemi asistencemi
Sport
10. 12. 2025 13:16
01:19

Šéf fotbalové Zbrojovky si přišel prohlédnout starý stadion za Lužánkami
Domácí
10. 12. 2025 13:04
02:58

Legrační, naprosto to nechápu, divil se Klaus, proč Turek není na seznamu ministrů
Domácí
10. 12. 2025 12:12
01:33

V Austrálii zakázali dětem pod 16 let sociální sítě
Zahraniční
10. 12. 2025 11:48
01:44

Ostravští policisté zachránili dívku, která hrozila sebevraždou
Krimi
10. 12. 2025 11:46
02:45

Když jsem se seznámila s manželem, chodila jsem s Bobkem, říká Čunderlíková
Společnost
10. 12. 2025 11:36
01:08

Prezident na návštěvě Libereckého kraje
Domácí
10. 12. 2025 11:20
00:30

Katie Price záhadně hubne. Ve videích vystavuje své přednosti
Lifestyle
10. 12. 2025 11:16
02:47

Velmi zmatené, řekl odvolací soud o popisu žalovaného skutku. Případ stíhané děkanky vrátil nižší instanci
Krimi
10. 12. 2025 10:52
00:31

Kim Zolciaková se nebojí operací. Na Instagramu sdílí záběry z estetických úprav
Lifestyle
10. 12. 2025 10:44
34:32

Znám stvořitele bitcoinu. Je to Brit, říká autor knihy Zmizení Satoshi Nakamota
Rozstřel
10. 12. 2025 10:00
01:05

Řidič najel v Novodvorské na obrubník, auto se po nárazu převrátilo na střechu
Domácí
10. 12. 2025 9:02
08:19

Svezli jsme se škodovkou budoucnosti. Elektrický kombík v akci
Technika
10. 12. 2025 9:00
00:43

USA vyslaly dvě stíhačky nad Venezuelský záliv
Zahraniční
10. 12. 2025 8:14
01:29

Volby na Ukrajině můžeme mít za dva až tři měsíce, řekl Zelenskyj
Zahraniční
10. 12. 2025 8:14
00:41

Usilovat o mír bez Evropy není realistické, prohlásil papež k válce na Ukrajině
Zahraniční
10. 12. 2025 7:38
01:58

Světelná zahrada Winter World láká na hradecké letiště
Domácí
10. 12. 2025 7:06
02:01

Jak využít listí z ořešáku u slepic, na kompost, mulč i skladování zeleniny
Lifestyle
10. 12. 2025 0:06
01:04

Jan Kraus změřil, jestli má Adriana Sklenaříková nejdelší nohy
Společnost
10. 12. 2025 0:06

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.