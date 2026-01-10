Turek zažaluje prezidenta. Chce od Pavla omluvu

Filip Turek podá žalobu na ochranu osobnosti kvůli tomu, jak prezident Petr Pavel zdůvodnil, že ho nejmenuje ministrem životního prostředí. „Zdůvodnění se mě hluboce dotýká. V nejbližších dnech podám žalobu na ochranu osobnosti a budu žádat, aby se mi prezident republiky omluvil,“ řekl Filip Turek novinářům v Kyjevě, kam jel s ministrem zahraničí Petrem Macinkou.
video: CNN Prima News
