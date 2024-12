VIDEO: Já bych do Moskvy v žádném případě nejel, distancoval se Turek od Fica Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nejvýraznější tvář koalice Motoristů a Přísahy Filip Turek by se rozhodně nezachoval jako slovenský premiér Robert Fico, který přijal pozvání ruského prezidenta Vladimira Putina na oslavy konce druhé světové války v květnu do Moskvy. Europoslanec, o kterém se spekuluje, že by v příštím roce kandidoval do Poslanecké sněmovny, se tak vyjádřil v nedělním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News.

video: CNN Prima News