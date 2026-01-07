Konkrétně se vyjádřím až po setkání s premiérem, vzkazuje Turek
7. 1. 2026 19:50 Domácí
Prezident Petr Pavel odmítl na schůzce s premiérem Babišem nominaci Filipa Turka na post ministra životního prostředí. Poslanec Turek ve videu na svém účtu na Instagramu říká, že poskytne vyjádření k tomu, že prezident Pavel odmítl jeho nominaci, až po setkání s premiérem, když už bude mít Babiš písemné vyjádření z Pražského hradu od prezidenta.
