Filip Turek bude zmocněncem pro Green Deal, rozhodla vláda

Domácí
Filip Turek bude novým vládním zmocněncem pro Green Deal. „Je to dočasné řešení, aby mohl pracovat na své agendě na resortu životního prostředí,“ řekl premiér a předseda ANO Andrej Babiš po jednání vlády. Turek přitom stále nevzdal cíl stát ministrem životního prostředí.
video: ČTK
