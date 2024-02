VIDEO: Trailer k filmu Fentasy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Trailer k filmu Fentasy

Sofie nadevše miluje divoké večírky. A to hlavně ty, na kterých jsou hlavním zdrojem zábavy látky silnější než alkohol. Se svým novým přítelem Pellerem, amatérským chemikem, rozjíždí velmi lukrativní podnikání. Když se totiž jakákoliv podomácku vyrobená droga řízne fentanylem, její účinky se závratně násobí. A stejně tak zisk. Co na tom, že jejich droga se pro mnohé stává smrtícím koktejlem, když teď vládnou pouliční scéně. Euforii z rychle rostoucího bohatství vystřídá kruté vystřízlivění. Jejich úspěch velmi brzy přiláká pozornost policie, ale hlavně ruské mafie, která konkurenci netoleruje. Sofie se rozhodne hrát vabank a nezáleží, kolik životů to bude stát... Kriminální thriller Fentasy je inspirovaný skutečnými událostmi, které se odehrály před více než 10 lety na Slovensku. Extrémně silný syntetický opioid fentanyl si v současnosti ročně vezme desítky tisíc životů.

video: Bioscop