Pražský Josefov si ve filmu zahraje americké město
1. 9. 2026 11:52 Domácí
Pražský Josefov se mění na kulisy amerického města ve státě Massachusetts. V Břehové ulici nedaleko Staroměstského náměstí filmaři zaparkovali historická auta s poznávacími značkami právě tohoto státu. Jaký film se v centru Prahy natáčí je zatím zahaleno tajemstvím.
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Pražský Josefov si ve filmu zahraje americké město
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