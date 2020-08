VIDEO: Filmová premiéra je okamžik, jako když posíláte dítě do světa, svěřila se Agnieszka Hollandová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Režisérka Agnieszka Hollandová tento týden uvádí do českých kin film Šarlatán. Filmový příběh léčitele a bylinkáře Jana Mikoláška, jehož premiéra byla kvůli pandemii koronaviru přesunuta na srpen. „Dříve jsem málem oněmocněla, když se blížila premiéra. Nyní už to neprožívám tak strašně emotivně. Je to ale pocit, jak když dávala jedno dítě do světa, jak kdybych vedla dceru na maturitni ples,“ sdělila.

