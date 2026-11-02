Filmový festival rozdal ceny a přesunul se na internet
2. 11. 2026 10:04 Domácí
Třicátý ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava je minulostí. Nabídl 350 filmů a stovku premiér. Na slavnostním ceremoniálu, nenápadně odkazujícím na Václava Havla, byly předány ceny. Přehlídka snímků hned v neděli zamířila na internet, začala online verze festivalu.
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Filmový festival rozdal ceny a přesunul se na internet
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