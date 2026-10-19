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Financování asistentů pedagoga se změní, vláda ruší část inkluze

Domácí
Vláda Andreje Babiše jednomyslně schválila novelu školského zákona, která má změnit financování asistentů pedagoga. Uvedl to ministr školství Robert Plaga. „Ruší neefektivní části inkluze,“ řekl po jednání vlády. „Budeme se dál bavit o tom, jak nastavit inkluzi,“ dodal.
video: ČTK
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