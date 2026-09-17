Firma PSG začne v říjnu přestavovat Velké kino ve Zlíně
17. 9. 2026 16:30 Domácí
Po deseti letech se začne opravovat památkově chráněné a staticky narušené Velké kino ve Zlíně.Zastupitelé dnes schválili výsledky soutěže na jeho proměnu na multifunkční objekt se dvěma sály. Jejím vítězem je otrokovická firma PSG-Construction, které město zaplatí zhruba 770 milionů korun.
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