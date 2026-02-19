Firma Ray Service zažívá raketový růst

Společnost Ray Service ze Starého Města u Uherského Hradiště zažívá rozvoj, o kterém si většina jiných firem může nechat jen zdát. Zatímco před deseti lety měla tržby 250 milionů korun, v roce 2025 už to bylo přes dvě miliardy.
