VIDEO: Flashmobbing shim sham, skupinový swingový tanec v Chebu

Více než tři desítky lidí se sešly na chebském náměstí Krále Jiřího, aby se připojily k celosvětové akci a hromadně si zatančily. Konal se tu Shim Sham Flashmob. Stejně jako v ostatních zemích se v neděli 26. května v 18 hodin náměstím rozezněla píseň Tain´t What You Do, jež je neoficiální hymnou swingových komunit. S nápadem přišla plzeňská tanečnice a lektorka Markéta Čekanová. Její myšlenka se vzápětí rozšířila po celém světě.

video: Aleš Strnad