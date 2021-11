VIDEO: Příroda požírá staré fordy v lese u Kunratic Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Příroda požírá staré fordy v lese u Kunratic

Unikátní podívanou nabízí hřbitov starých fordů nedaleko Kunratic u Cvikova. Příroda tady postupně rozkládá asi čtyřicítku starých escortů, granad, taunusů a sierr. Kila podzimního listí se snaží zakrýt to, co do lesa nepatří

video: Jan Váca, iDNES.cz