Fotbalista Jan Koller závodil na Jizerské 50

Domácí
Nasadil si brýle, nastavil hodinky, přikývl na několik selfíček. Jakmile se ozval výstřel, vyrazil do zasněžených Jizerských hor. Bývalý fotbalový útočník Jan Koller se v sobotu zúčastnil svých prvních závodů v běhu na lyžích. Desetikilometrovou trať Jizerské 50 zdolal za jednu hodinu a osmnáct minut.
video: iDNES.tv
