Hlavní příjezdová cesta do Napajedel přes řeku Moravu bude dva roky zcela uzavřená. Most je totiž v havarijním stavu. Silničáři ho zbourají a postaví nový. Pro místní obyvatele to bude znamenat značné dopravní komplikace.

video: iDNES.tv