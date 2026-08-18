Frézy jedou jako vláček. Na D5 u Ostrova mizí vozovka stará 29 let
18. 8. 2026 15:56 Domácí
Ostré řezáky 11 velkých silničních fréz v úterý poblíž sjezdu z dálnice D5 u Ostrova na Stříbrsku ukusovaly a drtily na malé kusy starý beton, po kterém auta jezdí už 29 let. Lokální opravy už nestačily, proto hned 10 kilometrů dálnice ve směru od Rozvadova na Plzeň podstupuje kompletní omlazovací kůru. A260528_937544_plzen-zpravy_vb
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