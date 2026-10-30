Fronty na paliva ucpávají kruhovou křižovatku
30. 10. 2026 9:28 Domácí
V Plané nad Lužnicí se kvůli levnějším pohonným hmotám pravidelně ucpává kruhová křižovat i okolí. Město se snaží situaci řešit kamerami i pokutami pro řidiče.
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Fronty na paliva ucpávají kruhovou křižovatku
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