Galerie minerálů vystavila kostru pravěkého plesiosaura
8. 2. 2026 7:36 Domácí
Měří devět metrů, váží 150 kilogramů a je stará více než 70 milionů let. Galerie minerálů ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku vystavila téměř kompletní kostru pravěkého plesiosaura. Její majitel Luboš Blaha musel otevřít nový sál, jinde pro ni nebylo místo.
01:16
Galerie minerálů vystavila kostru pravěkého plesiosaura
Domácí8. 2. 2026 7:36
01:10
Trailer k filmu Mapplethorpe: Look at the Pictures
02:31
Proměna chaty z roku 1949
Lifestyle8. 2. 2026 0:06
03:33
Na co zírá mašinfíra: Z Čáslavi k bílým jelenům na úpatí Železných hor za 3 a půl minuty
Technika8. 2. 2026 0:06
35:09
Na co zírá mašinfíra: Z Čáslavi k bílým jelenům na úpatí Železných hor
Technika8. 2. 2026 0:06
02:50
Chtěli mě řešit ve slovenském parlamentu a zavřít, říká Varhan Orchestrovič Bauer
00:40
V lavinách na severu Itálie zahynuli čtyři lidé, další jsou zranění
Zahraniční7. 2. 2026 21:38
01:44
Demonstrace tisíců odpůrců olympiády v Miláně přerostla v násilnosti
Zahraniční7. 2. 2026 20:40
00:53
Zdaníme bohaté, zavedeme euro a utneme závislost na Rusku, slibuje Orbánův sok
Zahraniční7. 2. 2026 20:32
00:18
Britský velvyslanec v Česku pobavil sledující vtipným videem o olympiádě
Sport7. 2. 2026 20:00
03:39
Češi v Davis Cupu předvádí skvělý výkon
Domácí7. 2. 2026 19:00
00:59
Pach rybiny, který chrání životy. Evropské rybářské sítě zastavují ruské drony
Zahraniční7. 2. 2026 18:38
04:47
Zacha? Smutný lidský příběh. Volali nám z Bostonu, že ho uvolnit nemohou, řekl Šlégr
Domácí7. 2. 2026 17:16
01:36
Americký vlakový dopravce uvedl na trh teplákovku za šest tisíc. Lidé se ptají proč
Zahraniční7. 2. 2026 15:00
00:44
Zajatý ukrajinský voják se ozval roky po pohřbu
Zahraniční7. 2. 2026 14:38
05:13