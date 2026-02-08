Galerie minerálů vystavila kostru pravěkého plesiosaura

Domácí
Měří devět metrů, váží 150 kilogramů a je stará více než 70 milionů let. Galerie minerálů ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku vystavila téměř kompletní kostru pravěkého plesiosaura. Její majitel Luboš Blaha musel otevřít nový sál, jinde pro ni nebylo místo.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:16

Galerie minerálů vystavila kostru pravěkého plesiosaura
Domácí
8. 2. 2026 7:36
02:58

Okupační vojska vyklidila před 100 lety první pásmo Porýní
Technika
8. 2. 2026 5:00
01:10

Trailer k filmu Mapplethorpe: Look at the Pictures
Společnost
8. 2. 2026 0:06
02:31

Proměna chaty z roku 1949
Lifestyle
8. 2. 2026 0:06
03:33

Na co zírá mašinfíra: Z Čáslavi k bílým jelenům na úpatí Železných hor za 3 a půl minuty
Technika
8. 2. 2026 0:06
35:09

Na co zírá mašinfíra: Z Čáslavi k bílým jelenům na úpatí Železných hor
Technika
8. 2. 2026 0:06
01:36

Syn mi po představení řekl, že se za mě stydí, přiznal Stránský
Společnost
8. 2. 2026 0:06
02:50

Chtěli mě řešit ve slovenském parlamentu a zavřít, říká Varhan Orchestrovič Bauer
Společnost
8. 2. 2026 0:06
00:40

V lavinách na severu Itálie zahynuli čtyři lidé, další jsou zranění
Zahraniční
7. 2. 2026 21:38
01:44

Demonstrace tisíců odpůrců olympiády v Miláně přerostla v násilnosti
Zahraniční
7. 2. 2026 20:40
00:53

Zdaníme bohaté, zavedeme euro a utneme závislost na Rusku, slibuje Orbánův sok
Zahraniční
7. 2. 2026 20:32
00:18

Britský velvyslanec v Česku pobavil sledující vtipným videem o olympiádě
Sport
7. 2. 2026 20:00
03:39

Češi v Davis Cupu předvádí skvělý výkon
Domácí
7. 2. 2026 19:00
00:59

Pach rybiny, který chrání životy. Evropské rybářské sítě zastavují ruské drony
Zahraniční
7. 2. 2026 18:38
04:47

Zacha? Smutný lidský příběh. Volali nám z Bostonu, že ho uvolnit nemohou, řekl Šlégr
Domácí
7. 2. 2026 17:16
01:36

Americký vlakový dopravce uvedl na trh teplákovku za šest tisíc. Lidé se ptají proč
Zahraniční
7. 2. 2026 15:00
00:44

Zajatý ukrajinský voják se ozval roky po pohřbu
Zahraniční
7. 2. 2026 14:38
05:13

Rozhovor s Katie Leung
Společnost
7. 2. 2026 14:00
00:32

Kuba zavádí drastická úsporná opatření, týkají se i turistů
Zahraniční
7. 2. 2026 9:58
00:12

Něco by se mohlo stát, chválil si Trump rozhovory o válce na Ukrajině
Zahraniční
7. 2. 2026 9:34

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.