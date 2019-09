VIDEO: Stačí, aby trochu zapršelo a v pražských garážích Letná je povodeň Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Stačí, aby trochu zapršelo a v pražských garážích Letná je povodeň

Proudy vody se garážemi na pražské Letné valily už několikrát. Magistrát zajistil nápravu, ale během výkopové práce a práce na nových železobetonových zídkách, přišel prudký přívalový déšť, který způsobil opětovné zaplavení garáží a to přes vstupy do garáží, kde měla voda vzhledem k rozdělaným pracem snažší přístup. Zaplaveny jsou výtahové šachty a voda se rozlila po garáži. Aby toho nebylo málo - zhruba o týden později před nočním deštěm zřejmě někdo přesunul část pytlů s pískem na staveništi, které chránily vchody do garáží, a kvůli tomu do nich voda znovu natekla. Škoda se odhaduje zhruba na 200 tisíc korun.

video: iDNES.tv