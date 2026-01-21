Dvoudílný film Gerta Schnirch přichází mezi diváky
Dvoudílný televizní film Gerta Schnirch, jeden z nejvýraznějších titulů původní dramatické tvorby České televize, bude uveden na HBO a streamovací platformě HBO Max. Projekt vznikl v mezinárodní spolupráci České televize, společnosti Negativ, HBO a Arte. Je tak součástí dlouhodobé snahy otevírat složitá témata českých a evropských dějin prostřednictvím silných osobních příběhů. Film režiséra Tomáše Mašína podle scénáře Alice Nellis, Ondřeje Gabriela a Tomáše Mašína, inspirovaný románem Kateřiny Tučkové Vyhnání Gerty Schnirch, sleduje osud ženy vyrůstající ve smíšené, česko-německé rodině, která je navzdory vlastní nevině poznamenána nacismem, poválečným násilím i kolektivní vinou.
