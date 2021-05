VIDEO: Na Pankráci uctili památku za popravené na pražské gilotině Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dnes je to již 76 let od doby co se v takzvané Panrkácké sekyrárně popravovalo pomocí gilotiny. Každý rok proto dochází k položení věnců a uctění památky zavražděných lidí.

video: Martin Hlaváček, iDNES.tv