Vybrat na poli nejkrásnější květy, vlastnoručně je nařezat do kytice, spočítat stonky a zaplatit do osamělé betonové pokladničky. Kdepak, není to polní pych. Tak to chodí na květinovém poli u Františkových Lázní. Zemědělec Harald Funck, jehož firma je na Chebsku známá pěstováním jahod na samosběr, už několik let nabízí kromě lahodného ovoce i květiny. Vloni to byly slunečnice a gladioly, letos na poli vykvetly jen různobarevné gladioly, známé také jako mečíky.

