Glen Closeová září ve filmu Americká elegie

J. D. Vance (Gabriel Basso), bývalý mariňák z Ohia, který teď studuje práva na Yale, může získat práci svých snů. Jenže rodinná krize ho přinutí vrátit se zpátky do míst, na která se snažil zapomenout. J. D. musí čelit komplikované intenzitě rodinných poměrů, včetně křehkého vztahu s matkou bojující se závislostí (Amy Adams). J. D. se díky vzpomínkám babičky Mamaw (Glenn Close), nezdolné a moudré ženy, která ho vychovala, vyrovnává s nesmazatelným otiskem rodinné historie, která ovlivňuje i jeho vlastní osud. Americká elegie v režii držitele Oscara Rona Howarda a natočená podle bestselleru oceněného deníkem The New York Times spisovatele J. D. Vance přináší silné osobní vzpomínky na příběh jedné rodiny v průběhu tří generací, kde se boj o přežití střídá s výhrou nad osudem, které společně definují tvář celé rodiny.

video: Netflix