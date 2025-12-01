Při hádce tří mužů v Modřanech došlo i na útok nožem. Po podezřelém policie pátrá

Domácí
Pražští policisté v pondělí ráno zasahovali ve Vojtově ulici v Modřanech. Slovní rozepře mezi třemi muži zde totiž přerostla v útok nožem. Jednoho zraněného museli záchranáři převézt do nemocnice, po dalším účastníkovi konfliktu stále pátrá.
video: iDNES.tv
