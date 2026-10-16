Hala Rondo v Brně je dnes oblepená řadou reklamních plakátů
16. 10. 2026 18:00 Domácí
Winning Group Arena mezi Brňany známá jako hala Rondo je plná reklamních bannerů a plakátů. Architektovi se to nelíbí a říká, že tím trpí celá architektonicky cenná budova. Nově se formující vedení města vyzývá k nápravě.
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Hala Rondo v Brně je dnes oblepená řadou reklamních plakátů
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